Pensionados y jubilados sostienen reunión en la Defensoría del Pueblo para exigir mejoras salariales

CARACAS.- Representantes del gremio de pensionados y jubilados llevan a cabo este viernes una reunión en la sede de la Defensoría del Pueblo en Caracas para exigir mejoras y el pago de bonificaciones a todo el sector.

La profesora, Luisa Rada, señaló que aspiran a que esta mesa ayude a «restituir los derechos laborales fundamentales».

«Estamos exigiendo la presencia del ministro del Trabajo, del ministro de Educación, de la ministra de Finanzas y la Presidencia de la República porque realmente son los órganos del Ejecutivo Nacional que podrían dar respuesta a los planteamientos de los trabajadores activos, jubilados y pensionados», señaló Rada desde las afueras del órgano ciudadano.

Destacó que entre sus requerimientos está el pago de bonificaciones pendientes por parte del Ministerio de Educación y exigen un ajuste del salario y bonos en función de los 240 dólares que representan el ingreso mínimo mensual.

Unión Radio