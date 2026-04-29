Cicpc investiga homicidio de octogenaria en su vivienda en Maturín

CARACAS.- El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Maturín, estado Monagas, investiga la muerte de una mujer de 80 años de edad, que fue identificada como Flor María Maracay quien falleció en su vivienda por causas desconocidas.

Según el reporte oficial de las autoridades, inicialmente se presumió que su fallecimiento fue por causas naturales, pero los exámenes forenses determinaron que se trató de un homicidio con extrema violencia.

Funcionarios del Cicpc en el estado arrestaron a un ciudadano que está presuntamente involucrado en el suceso y mantienen un despliegue policial en la zona para identificar y capturar al resto de los individuos que fueron cómplices del crimen.

Unión Radio