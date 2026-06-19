Seis policías heridos en un ataque con explosivos en Tailandia

BANGKOK.-Seis agentes de la Policía de Tailandia resultaron heridos este viernes en un ataque con un artefacto explosivo que tuvo lugar en Yala, una de las tres provincias del sur del país en las que operan grupos insurgentes separatistas.

El medio gubernamental Radio Tailandia explicó que a las 8.10 hora local (1.10 GMT) de este viernes, un grupo de policías que vigilaban la seguridad fronteriza en el distrito de Than To, limítrofe con el estado malayo de Kedah, fueron objeto de «una emboscada».

«La explosión hirió a seis oficiales: uno sufrió heridas por metralla en el rostro, mientras que los demás presentaron lesiones menores» y todos fueron trasladados a un hospital cercano, indica un comunicado escrito del medio oficial.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona del incidente, adonde se trasladó un equipo especializado para asegurar el perímetro y asegurar que no había más artefactos explosivos, sin dar más detalles.

EFE