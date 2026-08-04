Se espera aumento del calor durante los próximos días

CARACAS.-El Meteorólogo Luis Vargas reiteró que agosto y septiembre serán los meses más calurosos del año ante la presencia del El Niño y recordó que durante este fenómeno «las temperaturas se incrementan aún más en comparación a las normales climatológicas».

Vargas indicó que la declinación solar llegará al punto más septentrional del área continental de Venezuela el 20 de agosto y que desde ese momento comenzará a pasar sobre el territorio nacional y estará en el extremo sur el 21 de septiembre.

Por su parte, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), afirmó que se espera que las temperaturas durante el mes de agosto sean superiores a la media en todo el mundo y recordó el pasado mes de julio la condiciones por El Niño se mantuvieron con anomalías de temperaturas superficial en el mar superiores a loa 2,5°C.

Se espera que en el próximo trimestre, desde los meses de agosto hasta octubre, estas condiciones se fortalezcan, según un boletín oficial publicado por el Inameh.

Por otra parte, se estima cielo fragmentado y algunas zonas cubiertas, con posibles lluvias o chubascos y eventuales actividad eléctrica durante este martes en zonas al oeste de Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Cojedes, oeste de Guárico, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio