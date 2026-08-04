Más de 350 restaurantes registran una baja del 35% en ventas posterior a los terremotos

CARACAS.- El presidente de Integral Consultores Group y director general de la Asociación de Empresarios Conexión Economic, Leonardo Soto, precisó que a través de encuestas se contabilizó que cerca de 350 restaurantes tuvieron bajos ingresos económicos significativos luego de los terremotos del mes de junio.

«Caracas, Maracay, Valencia, Maracaibo, Mérida, San Cristóbal, entre otras ciudades del oriente del país las ventas del sector gastronómico, en esta muestra que cuenta con alrededor de 350 restaurantes, había bajado un 35 % en comparación con el mes anterior», indicó. Aunque dentro del porcentaje no se cuentan los días de eliminación directa en el torneo mundialista de fútbol.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio, el economista puntualizó que los cortes eléctricos que se registran últimamente también contribuyen a la baja de ventas. «Está afectando de manera significativa que puedan operar con normalidad».

Según Soto un plato promedio en un restaurante trasciende entre los 9 y los 12 dólares, pero puede verse más costoso dado que «se debe pagar el combustible» de una planta eléctrica que «dependiendo el estado puede ser más complejo».

«La ganancia de la actividad total actualmente no supera el 8 %», señaló Soto. Además dijo que el despido de personal podría verse más resaltado ante el poco ingreso en los restaurantes.

Carlos Padilla González/Unión Radio