España asegura que volvieron 70 mil personas que llegaron a Ceuta

MADRID.- El ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que ya regresaron a Marruecos 70.000 de las 72.000 personas que entraron a la ciudad española de Ceuta la semana pasada.

Marlaska agregó que el Gobierno español estudiará el resto de los casos de inmigrantes que aún permanecen en la ciudad para que sean devueltos los que no tengan derecho a permanecer en España.

El ministro ofreció esos datos en la rueda de prensa tras participar en la reunión de los titulares de Interior de la Unión Europea (UE), que mostraron su «firme solidaridad» con España tras la crisis migratoria en Ceuta y destacaron la necesidad de «seguir luchando sin descanso» contra las redes de tráfico de migrantes, así como mejorar la capacidad de prevención ante este tipo de situaciones.

EFE