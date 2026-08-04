Inversión de $11.000 millones y 4 años costaría recuperar el Sistema Eléctrico Nacional

CARACAS.- El Gobierno anunció la activación del Plan de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua junto con un programa estratégico de recuperación para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional -SEN-, tras los daños del doble sismo de San Juan y las proyecciones climáticas del fenómeno «Super Niño».

El Magíster en ingeniería eléctrica y especialista en sistemas de potencia, Alexis Barroso, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería de la Universidad Católica Andrés Bello -UCAB-, señaló que para recuperar el SEN se requiere una inversión estimada entre 9.000 y 11.000 millones de dólares en un plazo de cuatro años.

“Hay que contar con esos recursos, alrededor de 11.000 millones de dólares, en cuatro años, para poder recuperar rápidamente la generación termoeléctrica”, subrayó.

Barroso destacó la necesidad de un plan estratégico enfocado en la generación termoeléctrica y la planificación a largo plazo para estabilizar la demanda. “Lo primero que se tiene que hacer es la planificación”.

Explicó que el sistema eléctrico de potencia “tiene que ser activo tanto en la planificación cooperativa como estratégica. “lo que implica que se tienen que hacer diseños, planes, operativos, inversión para hacer instalaciones eléctricas adecuadas para poder hacer un proyecto serio”.

En entrevista a Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega en el programa A Tiempo de Unión Radio, subraya que “se necesita es un plan serio de generación, transmisión, distribución y comercialización”.

Explicó que un sistema eléctrico en cualquier país debe estar sustentado por una planificación a corto, mediano y largo plazo. “Los ingenieros y los planificadores tienen que planificar de aquí a 5 años, a 10 años y a 20 años”.

Asimismo, ese plan debe implicar escenarios de alta, media y baja demanda para “hacer las inversiones que se requieran”.

El ingeniero señala que el último dato oficial que se tiene sobre la demanda máxima que se presentó este año, “el último que se recibe desde 2016, estima una demanda de 15.579 megavatios, pero no hay una información oficial de cómo está la parte de generación termoeléctrica que es el talón de Aquiles del sistema eléctrico nacional”.

“El sistema eléctrico nacional, 80% de la demanda está ubicada en el occidente del país y contamos con una generación hidroeléctrica, que es El Guri que puede aportar al sistema eléctrico nacional un valor de transmisión de 11.600 megavatios de infinito máximo.

En cuanto a la visita del encargado de negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett, a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (Represa del Guri) en el estado Bolívar, señaló que “eso significa, como tenemos el fenómeno Súper Niño, que está afectando a la generación eléctrica del mundo, por lo tanto, El Guri es estratégico” y opina que “viene la actualización del sistema eléctrico nacional”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio