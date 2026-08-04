Cámara de Construcción exige protocolos de ingeniería forense para la remoción de escombros

CARACAS.- La Cámara Venezolana de la Construcción y el Colegio de Ingenieros suscribieron un acuerdo para el manejoramiento técnico de restos estructurales por los sismos del 24 de junio. El documento solicita a las autoridades aplicar la «ingeniería forense y estudios patológicos» en las edificaciones colapsadas.

Gustavo García Carrasquero, presidente de la Cámara de Construcción , señaló que los especialistas deben estar presentes durante la limpieza para separar muestras. El vocero afirmó en entrevista concedida a Unai Amenábar para el Circuito Éxitos que «tienen que estar presentes en el sitio de la remoción el grupo de ingenieros forenses para ellos mismos evaluar» qué piezas analizar.

Puntualizó que cada edificación requiere un estudio individual para determinar si su construcción cumplió con las normativas técnicas vigentes en su momento. Estas evaluaciones en laboratorios universitarios permiten identificar fallas específicas en materiales como el concreto y el acero de refuerzo.

El plan contempla además el estudio del subsuelo y los pilotes una vez que se complete la limpieza total del terreno. García Carrasquero advirtió que «son aproximadamente 2 millones de toneladas de escombros que hay que remover», lo que requiere equipos de trituración especiales.

El Ministro de Transporte, Francisco Garcés, recibió la propuesta de los gremios con «receptividad en todo punto de vista» para coordinar las labores. El proceso busca asegurar que las futuras reconstrucciones cuenten con bases científicas sobre el comportamiento del suelo y las estructuras.

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Lismar Rebolledo/Unión Radio