BCV y la Cámara de Valores buscan fortalecer el mercado interno de capitales

CARACAS.- Autoridades del Banco Central de Venezuela (BCV) y de la Cámara Nacional de Intermediarios del Mercado de Valores (Canimev) sostuvieron una reunión para el intercambio de ideas que sirvan para el fortalecimiento del mercado interno de capitales.

El ente bancario indicó en una nota de prensa que entre los objetivos del encuentro destaca la importancia de contar con un mercado de capitales orientado a apalancar las actividades productivas.

Por otro lado, señaló que el BCV mantiene relación con actores claves de la economía nacional, tanto de la banca pública como de la privada.

Con iformación del Banco Central.

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