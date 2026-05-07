Sector de hidrocarburos de Anzoátegui hace auditorías técnicas para concretar inversiones

CARACAS.-Sector de los hidrocarburos del estado Anzoátegui avanza en la fase de ejecución de auditorías legales y técnicas con el fin de concretar nuevos contratos e inversiones en la región.

El presidente de la Corporación de Hidrocarburos de la entidad, Guillermo Martínez, detalló que entre un 60 y 70% de las empresas de servicios de hidrocarburos mantienen sus certificados.

Aseguró que se encuentran en una etapa de «ejecución de pasos preparatorios importantes, desde auditorías técnicas y legales hasta la evaluación de seguridad y medio ambiente de nuestras instalaciones».

Martínez afirmó que la reciente licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), representa «un puente robusto» que permitirá a las empresas ser parte de la recuperación del aparato productivo y económico de Venezuela.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio