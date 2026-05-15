Sector construcción mantiene buenas expectativas de reactivación

CARACAS.-El presidente de la Cámara Bolivariana de la Construcción, Gerson Hernández, afirmó este viernes que mantienen unas expectativas «muy buenas» sobre la reactivación del sector.

En entrevista concedida al programa A Tiempo que trasmite Unión Radio, informó que también están en una mesa de trabajo con las autoridades ministeriales para buscar alternativas que generen respuestas ante la continua afectación que atraviesan por la situación en materia financiera y económica.

«Hay una disposición realmente llena de muchas expectativas y mucho optimismo con el nuevo ministro de Vivienda (Jorge Márquez) (…) está buscando también con su equipo de trabajo para seguir en una próxima mesa de trabajo que está por realizarse en estos días, para concretar cuáles pueden ser las propuestas», dijo.

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Insistió en que «hay que buscar un mecanismo real que incentive nuevamente el sector de la construcción a través de la cartera de créditos hipotecarios» para los ejecutores de obra.

En el caso de los créditos para la compra de viviendas, Hernández sostuvo que en medio de la situación económica a la «banca tampoco le permite generar una cartera hipotecaria» porque «en muchos casos el salario no se ajusta a la norma» que el exige el sector bancario.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio