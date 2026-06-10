¿Se puede concretar la suspensión de Gustavo Petro de la presidencia?

CARACAS.- Recientemente la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, ordenó la suspensión del presidente Gustavo Petro mientras es investigado por su presunta participación en la campaña electoral que se ejerció hace pocos días.

En este sentido, las leyes en el país neogranadino no establecen que se pueda aplicar dicha petición sin antes ser consultada y aprobada por el Senado.

“Solo el Senado es quien puede hacerlo después de que la plenaria de la Cámara actúe como un ente acusador, penal o disciplinariamente. Luego la Comisión de Acusaciones no puede suspender al presidente de la República, y menos la voluntad de una sola representante”, aclaró el ministro de Interior colombiano, Armando Benedetti.

Según la Constitución del país, para que un mandatario sea suspendido del cargo, la comisión debe, primero, votar a favor de la medida para luego pasar a otros trámites dentro del mismo Congreso.

En la petición de la congresista se solicita que Petro deje el cargo hasta que se finalicen las elecciones de la segunda vuelta presidencial que es disputada entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda y se realizará el domingo 21 de junio y finalizan a las 4:00 de la tarde, hora colombiana.

Con información de Valora Analitik

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