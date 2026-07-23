Banco Alimentar estima que se requieren unas 20 toneladas de ayuda diarias para atender un refugio

CARACAS.- Marianela Fernándes, presidenta del Banco Alimentar señaló que es vital mantener el voluntariado y las donaciones en las zonas afectadas por los terremotos, en las que estima que actualmente se requieren al menos 20 toneladas de insumos para abastecer a los afectados en uno de los refugios habilitados para atender a los damnificados.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio , Fernandes detalló que hasta la fecha la organización ha recibido unas mil toneladas entre alimentos, agua, productos de higiene y medicinas provenientes de diferentes empresas nacionales e internacionales.

Insistió que debe existir trabajo en equipo entre las diversas instituciones que aportan a la causa y que se dosifique la ayuda para que perdure en el tiempo y pueda suplir la necesidad de los más vulnerables.

«Queremos hacer un trabajo con humanidad, pero con compromiso y responsabilidad (…) Para tener a mil personas en un campamento transitorio, se requiere una ayuda integral en alimentos variados y ayuda integral alrededor de 20 toneladas y agua entre 450 mil y 600 mil litros. Pudiésemos estar hablando que se requiere alrededor de 20 toneladas diarias», expresó Fernándes.

Destacó que este sábado realizarán una jornada de recolección de insumos en varios centros de acopio para distribuirlo a los diferentes campamentos y espera que se mantenga la colaboración tanto de organizaciones privadas, como particular para ayudar tanto en la recaudación como en la organización de los productos que se reciban.

Unión Radio