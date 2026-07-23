Cáritas recauda 256.000 euros en Málaga para los afectados por los terremotos en Venezuela

ESPAÑA.- La campaña ‘Cáritas con Venezuela‘ permitió recaudar en la provincia de Málaga 256.161,67 euros para ayudar a los afectados de los devastadores terremotos que sacudieron Venezuela hace casi un mes. Un aportación que se destina íntegramente a apoyar la acción humanitaria que Cáritas Venezuela desarrolla junto a las personas afectadas.

Desde el inicio de la emergencia, la sociedad malagueña respondió con una solidaridad «comprometida y cercana». Parroquias, comunidades cristianas, hermandades, empresas, entidades colaboradoras, personas socias, donantes y numerosos particulares han querido hacerse presentes junto a las familias afectadas por los terremotos, han afirmado desde Cáritas en un comunicado.

«Cada gesto de generosidad se transforma en ayuda concreta para quienes atraviesan momentos dramáticos. Es emocionante comprobar cómo tantas personas han decidido no permanecer indiferentes ante el sufrimiento de sus hermanos«, destacan desde la organización.

Los terremotos registrados el pasado 24 de junio provocaron graves daños en viviendas, infraestructuras y servicios básicos en distintas regiones del país. Desde las primeras horas, la red de Cáritas Venezuela activó sus equipos de emergencia para atender a las familias damnificadas y evaluar las necesidades más urgentes sobre el terreno.

La respuesta se articula a través de la amplia red de Cáritas en Venezuela, formada por 37 Cáritas diocesanas y más de 600 Cáritas parroquiales presentes en todo el país. Esta presencia ha permitido actuar desde el primer momento y adaptar la intervención a las necesidades detectadas en cada comunidad.

Hasta el 16 de julio, Cáritas Venezuela había recibido 19.058 toneladas de ayuda humanitaria, de las que 15.963 ya habían sido distribuidas entre la población afectada. La acción humanitaria ha permitido entregar 10.820 kits de alimentación y 6.988 kits de higiene, alcanzando a 17.808 familias, además de distribuir 96.156 unidades de medicamentos e insumos médicos para reforzar la atención sanitaria en las zonas más castigadas.

La respuesta humanitaria canalizada a través de Cáritas permite proporcionar alimentos, agua potable, productos de higiene, medicamentos, refugio temporal y acompañamiento a las personas afectadas, especialmente a aquellas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Sin embargo, desde la propia Cáritas Venezuela advierten de que «la ayuda está saliendo más rápido de lo que entra», una señal del enorme esfuerzo desplegado sobre el terreno y de la necesidad de mantener activo el apoyo solidario para responder a las necesidades que siguen surgiendo.

«La intervención de Cáritas no se limita a cubrir las necesidades más urgentes» y han añadido que la organización trabaja también para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas, reforzar los servicios básicos y contribuir a que las familias puedan reconstruir sus proyectos de vida en condiciones de seguridad y dignidad.

Por ello, la institución subraya la importancia de mantener viva la solidaridad y continuar respaldando el trabajo que Cáritas Venezuela desarrolla junto a las comunidades afectadas.

LA APORTACIÓN ECONÓMICA, LA AYUDA MÁS EFICAZ

Como ocurre en todas las campañas de emergencia, las donaciones económicas siguen siendo la forma más eficaz de colaborar. Este tipo de aportaciones permite responder con rapidez a las necesidades reales de cada momento, adaptar la ayuda a la evolución de la situación y favorecer la adquisición de productos y servicios en el propio entorno afectado, contribuyendo también a la recuperación de la economía local.

El sacerdote malagueño Juan Manuel Barreiro, misionero en la zona de Caicara del Orinoco, quien mantiene contacto permanente con el equipo de cooperación internacional de Cáritas Málaga, ha explciado que «cada día que pasa es más grande la ruina que se conoce y el dolor más profundo e intenso«, una realidad que pone de manifiesto que la emergencia está lejos de haber concluido.

La campaña ‘Cáritas con Venezuela‘ permanece abierta para quienes deseen seguir colaborando y contribuir a sostener una respuesta que, un mes después de los terremotos, continúa siendo imprescindible para miles de familias que afrontan un largo proceso de recuperación.

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Con información de EUROPA PRESS/Unión Radio