Se estiman lluvias con descargas eléctricas en la Gran Caracas y otras zonas del país este #13May

CARACAS.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), pidió estar aleta ante las precipitaciones o chubascos y descargas eléctricas que se registrarán durante este miércoles en varias zonas del país.

El pronóstico señala que se presentarán nubladas con núcleos de gran desarrollo vertical, asociados a lluvias de intensidad variable y descargas eléctricas en la Guyana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Portuguesa, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, este de Lara, los Andes y sur de Zulia.

El Inameh aseguró que el resto del país se mantendrá con nubosidad parcial y fragmentada.

En relación al desplazamiento de las ondas tropicales, informó que la Onda Tropical número 2 fue suprimida del mapa durante su desplazamiento por el oriente venezolano y reiteró que la número 3 llegará a finales de esta semana.

Lourdes G. Soublette/Unión Radio