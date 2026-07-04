Cámara del Comercio de Juguetes inició campaña dedicada a los niños afectados por los sismos

CARACAS.- La presidenta de la Cámara Venezolana del Comercio de Juguetes y Afines (Cavenju), Daniela López, informó, que ese gremio comenzó una campaña que acompañará a los niños que se encuentran damnificados tras los recientes terremotos.

López indicó que crearon una iniciativa denominada «Juntos creamos esperanza» que busca prestar ayuda a los infantes.

«Sí estuvimos analizando la situación, los primeros días las empresas estuvieron donando aisladamente, decimos lanzar esta campaña, bien canalizada con las organizaciones que realmente están teniendo una estructura, llegando a los refugios a donde lo necesitan y están pidiendo productos específicos (…) que son juguetes, lo que es plastilina, cuadernos de colorear, juegos de mesa, peluches, además en estos momentos el juguete no es un lujo para estos niños, el juguete y el juego se utilizan como herramienta de sanación», apuntó.

Igualmente, la presidenta de Cavenju, agregó que acordaron con Consecomercio, aplicar excepciones fiscales y financiamientos a las empresas afectadas.

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