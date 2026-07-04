España instala hospital de campaña en Parque del Este para 200 pacientes diarios

CARACAS.- El hospital de campaña START (equipo médico de emergencia tipo 1) de la Cooperación Española fue enviado por el Gobierno de España hacia Venezuela.

Esta estructura médica móvil se desplegó en las instalaciones del caraqueño Parque del Este (Parque Generalísimo Francisco de Miranda), para brindar asistencia sanitaria urgente tras el devastador doble terremoto que afectó al país.

La infraestructura tiene una capacidad para atender un promedio de 200 pacientes por día, explica Pilar Baselga jefe de misión del hospital Start.

“Un abrazo a todo el pueblo venezolano de parte del del pueblo español, hemos estado muy atentos y muy pendientes de de todos ustedes con muchísimo cariño”.

“Es un hospital de especialidades: hay pediatría, ginecología, traumatólogo, psicólogo, psiquiatra, rayos X, cirujano. Va a estar abierto de siete de la mañana a siete de la tarde, en el momento en el que las autoridades nos den el OK para poder comenzar”, subrayó.

“No podemos decirles cuándo va a estar abierto, pero bueno, en cuanto podamos, tengan seguro que les atenderemos encantados a todas las personas que quieran acercarse hasta aquí”, acotó.

La reportera de Unión Radio, Virginia Hernández, consulto a Baselga sobre las cualidades del hospital de campaña autosustentable.

“No queremos molestar donde llegamos, no queremos sobrecargar a los países, somos totalmente autosuficientes energéticamente, agua, comida, somos 30 voluntarios sanitarios, voluntarios españoles del Sistema Nacional de Salud Español, y 10 logísticos, que son los bomberos, y del Suma 112, que es un servicio de emergencias en España, que nos ayudan a toda la parte logística de montaje del hospital”, añadió.

Agregó que hay dos cocineros de una ONG que se llama CESAL, que nos hacen la comida. “El hospital está preparado para atender aproximadamente unas 200 personas al día, pero también dependerá del flujo de pacientes y de las necesidades que veamos. Hay como 13 tiendas de campaña aproximadamente, donde tenemos todos estos servicios”, concluyó la jefa de misión del Hospital Start.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio