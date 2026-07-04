Cifra de fallecidos por los terremotos subió a 2.954

CARACAS.- El Gobierno nacional dio a conocer el balance oficial de las labores de búsqueda y rescate tras los movimientos telúricos registrados desde el pasado 24 de junio. La cifra de muertos ascendió a 2.954 personas.

Las autoridades también precisaron que 6.462 personas fueron rescatadas y unas 16.592 resultaron heridas.

Han atendido a 83.793 familias, mientras que unas 16.309 personas quedaron sin viviendas. Las autoridades levantaron 80 campamentos transitorios.

Sobre las estructuras afectadas, se contabilizan 856 edificios afectados y de ellos 190 edificios quedaron colapsados.

En materia alimentaria, el Gobierno nacional reporta la distribución de 9.486 toneladas con 78.478 bolsas de comida. Asimismo se ha efectuado la entrega de 472.914 litros de agua.

En el proceso de búsqueda, rescate y salvamento participaron 3.281 rescatistas internacionales y fueron desplegados 29.567 funcionarios venezolanos con 26.984 voluntarios registrados.

Hasta este sábado 4 de julio de 2026, se registran 942 réplicas.

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