Fe y Alegría reporta 12 alumnos fallecidos, 54 desaparecidos y 19 escuelas dañadas

CARACAS.- La red de escuelas católicas Fe y Alegría activó un monitoreo de emergencia tras el severo impacto del doble terremoto en Venezuela, reportando de forma preliminar el fallecimiento de 12 alumnos y la desaparición de otros 54 estudiantes.

“Hasta ayer reportábamos 12 alumnos fallecidos y 54 desaparecidos y vamos permanentemente estableciendo el monitoreo de esta situación, es un número que varía, tenemos 22 centros educativos con fallas de agua, electricidad, se ha afectado mucho la conectividad y vamos consolidando toda esta información”, informó Yaika Weber, responsable de Servicios Educativos de la institución e integrante del Comité de Emergencia.

Añadió que la organización evalúa constantemente el estado de sus 176 escuelas a nivel nacional, las cuales atienden a una matrícula superior a los 100.000 participantes. “Hasta ayer teníamos, de 78 (evaluadas), 19 centros educativos en la zona afectada con daños en su infraestructura que van a requerir una intervención media y alta para poder restablecer el servicio”.

Ante la contingencia, Fe y Alegría ha comenzado a habilitar parte de sus planteles seguros como refugios temporales y coordina esfuerzos humanitarios para el apoyo de las familias damnificadas.

Subraya que el plan de respuesta está centrado en la persona, “el acompañamiento psicoemocional desde nuestra espiritualidad, el ir pudiendo hacer todas las inspecciones y fiscalizaciones con el ente que se ha creado, la Comisión para la Evaluación de la habitabilidad de Viviendas e Infraestructuras, que nos han brindado un apoyo extraordinario».

En cuanto a los centros educativos de Fe y Alegría, enfatizó que siguen las orientaciones de la Compañía de Jesús, los jesuitas de Venezuela “se activó el comité de emergencia, desde la compañía teníamos hasta ahora dos centros de acopio, uno en la Universidad Católica Andrés Bello, y ahora lo concentramos todo en el Colegio San Ignacio en la Castellana, donde se canalizan todas las necesidades de las obras de la compañía en Caracas y La Guaira”.

En entrevista a Saúl Noriega y Andres Rojas, en el operativo especial de Unión Radio por el terremoto, remarcó que están consolidando el mapa de necesidades. “Tenemos escuelas afectadas, estamos brindando todas las orientaciones al equipo para poder canalizar, recibir y distribuir los insumos”.

Al referirse al comunicado del Ministerio de Educación que apunta al cierre del año escolar, señaló que están “totalmente alineados con la disposición del Ministerio, tenemos un trato diferenciado en las zonas donde no hubo gran afectación, continuamos con nuestra programación, estábamos terminando el año escolar en los distintos niveles, íbamos a estar hasta el 17, entonces tenemos diferenciados para las zonas Caracas, La Guaira, Aragua, Carabobo y Miranda, donde estamos haciendo un plan de atención multimodal y vamos a ir cerrando y acompañando”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio