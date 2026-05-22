Rusia dotó a Venezuela de dos equipos de laboratorios móviles venezolanos de bioseguridad

CARACAS.- La vicepresidenta sectorial de Salud, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, Isabel Iturria, destacó este viernes que, gracias a los lazos de cooperación bilateral y el apoyo de la Federación Rusa, Venezuela cuenta con dos laboratorios móviles de bioseguridad nivel 3.

La funcionaria enfatizó que se trata de «una donación extraordinaria del Gobierno y el pueblo ruso, solidarios con Venezuela, solidarios con la paz, con la salud y con la vida que seguimos construyendo entre todos y todas».

La declaración la hizo durante la clausura de los II Ejercicios Ruso-Venezolanos de Equipos de Respuesta Rápida ante Emergencias Sanitarias y Epidemiológicas.

Destacó que los equipos del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic) y del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel se cohesionaron para hacer la práctica, la puesta en marcha, el desarmado y abordar las situaciones epidemiológicas especiales, cada uno desde su perspectiva y su formación, trabajando en un solo equipo para tener ya disponible en Venezuela estos dos equipos móviles.

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