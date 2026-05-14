Rubio asegura que la política de EEUU sobre Taiwán no ha cambiado en el viaje a China

PEKÍN.-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este jueves que la política de la Casa Blanca respecto a la cuestión de Taiwán no ha cambiado tras la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, con su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

«La política de Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí hoy«, aseguró en una entrevista con la cadena NBC desde Pekín.

Rubio, que forma parte de la comitiva que acompaña al presidente en su viaje, desveló que China planteó el asunto de Taiwán: «El tema fue planteado. Ellos siempre lo plantean por su parte».

Y añadió: «Nosotros siempre dejamos clara nuestra posición y pasamos a los demás temas».

EFE