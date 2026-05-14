Xi advierte a Trump sobre Taiwán y dice que «no hay ganadores» en una guerra comercial

PEKÍN.-El presidente chino, Xi Jinping, advirtió este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre el riesgo de una «mala gestión» de la cuestión de Taiwán y afirmó que «no hay ganadores en una guerra comercial», durante la reunión que ambos mantuvieron en el Gran Palacio del Pueblo de Pekín, según informó la prensa china

El mandatario chino afirmó que Taiwán es «el asunto más importante» de la relación bilateral y advirtió de que, si se gestiona bien, los vínculos entre ambas potencias podrán mantener una «estabilidad general», pero, si se «maneja mal», los dos países podrían llegar al «choque» o «incluso al conflicto» y a una situación «muy peligrosa» de sus relaciones bilaterales, según los medios estatales chinos.

Xi sostuvo además que la «independencia taiwanesa» y la paz en el estrecho de Taiwán son «incompatibles», y aseguró que mantener la estabilidad en la zona constituye el «mayor denominador común» entre China y Estados Unidos.

Pekín considera a Taiwán una parte inalienable de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras que Washington mantiene vínculos no oficiales con Taipéi y es su principal suministrador de armas.

EFE