Rosario de Perijá recibe más de 1.5 millones de dólares por regalías de Petro Boscán

CARACAS.- El alcalde del municipio Rosario de Perijá, Ely Ramón Atencio, activó una estrategia para potenciar su economía local con planes enfocados en la agroindustria y la proyección internacional de los sectores ganadero y lácteo.

No obstante, destacó que El Rosario limita de forma directa con los municipios más petroleros de Venezuela.

“Entre el mes de abril y mayo, nosotros hemos recibido casi 520 millones en un aporte y luego 320 millones más en otro aporte de bolívares, que se constituyen en más de millón y medio de dólares que nunca lo habíamos recibido nosotros a partir de regalías petroleras”, resaltó.

Resaltó que los recursos provienen de “la empresa Petro Boscán, que no se había hecho durante 10 años y, luego de las conversaciones, comenzaron a derogar los pagos que nos debían dar por ser un municipio petrolero”.

Ante el nuevo escenario en el país señaló, en el programa Al Instante con Esther Quiaro en Unión Radio, estar de acuerdo con “está apertura económica a partir de los acuerdos internacionales”.

“Este es el momento de crear, de producir, el momento que tenemos para dar ese impulso al país”, acotó.

Asegura que en el municipio zuliano “están muy claros y convencidos del trabajo que debemos hacer en este momento”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio