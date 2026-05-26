Autoridades desmantelan una granja de minería digital clandestina en Bolívar

CARACAS.- Autoridades desmantelaron una granja de minería digital clandestina que operaba en una empresa metalúrgica ubicada en un sector industrial del estado Bolívar, donde incautaron310 máquinas de criptomonedas, informó este martes la estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN).

Además, fue detenido el presidente de la empresa Tameca, Marcos María, acusado, según AVN, del «delito de minería digital automatizada no autorizada».

Los equipos incautados estaban conectados de forma ilegal a la red eléctrica nacional, lo que generaba «picos masivos de consumo las 24 horas del día», señala la nota.

Según fuentes de la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) citadas por AVN, la alta demanda energética de estas instalaciones «saturaba de manera continua los transformadores locales, afectando la distribución del servicio» en más de una docena de sectores, lo que perjudicaba a 1.500 familias, así como a centros educativos y sanitarios de la localidad.

La gobernadora de Bolívar, Yulisbeth García, aseguró que continuarán los trabajos de seguimiento e investigación para identificar posibles nexos de financiamiento de esta red y localizar otros espacios no autorizados por el Estado.

La semana pasada, autoridades desmantelaron un centro clandestino de criptomonedas en el estado Aragua con más de 4.000 equipos ASIC (las siglas en inglés de Circuito Integrado para Aplicaciones Específicas), que causaban «un impacto significativo en el sistema eléctrico nacional», informó entonces la gobernadora de la región, Joana Sánchez.

EFE