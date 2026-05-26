Análisis Consumo mantuvo una tendencia positiva durante el primer trimestre de 2026

CARACAS.-El profesor de mercado en el IESA e integrante de la junta directiva de Venamcham, Petro Quintana, informó que el consumo durante los primeros tres meses de 2026 mantuvo una «tendencia positiva» en los hogares venezolanos en comparación con el mismo periodo de tiempo del año anterior.

«Nuestros hogares consumieron o compraron 3,3 unidades adicionales durante este trimestre. Es un número bajo, pero positivo y contrasta con lo que tuvieron que desembolsar, o sea, fue 29,3% más por unidad que el mismo periodo del año pasado», indicó en entrevista concedida al programa A Tiempo que transmite Unión Radio.

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De acuerdo con los datos que se pudo recopilar durante el estudio, la cesta que registró mayor incremento fue la de alimentos básicos con un 43,3% de la variación del precio; seguido por manteniendo del hogar y productos lácteos con más de un 30% cada uno.

Quintana que el estudio perfila cinco tipología de hogares para determinar el monto que invierten en la cesta de consumo masivo como alimentos, bebidas, productos del hogar, medicinas, cuidado personal, proteínas, lácteos.

Hogares de familia extendidas que comprende alrededor de 8,5 millones de hogares a nivel nacional, lo que representa un 43%: Tiene un gasto trimestral de mil 83 dólares .

. Veteranos con hijos que representan un 29% de los hogares: Tienen un gasto promedio mil 167 dólares trimestral

Familias jovenes que conforman un 12% de los hogares: Tienen un gasto de 990 dólares trimestral

Familia libre que se traducen en un 11% de los hogares: Tienen un gasto trimestral equivalente a 844 dólares

Nido vacío que componen un 5% de los hogares: El gasto promedio es de 794 dólares trimestral

Lourdes G. Soublette/Unión Radio