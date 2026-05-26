Juez aplaza la declaración de Zapatero en caso de aerolínea Plus Ultra

MADRID.-El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama aplazó a los días 17 y 18 de junio la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la investigación donde le sitúa como presunto «vértice» de una trama de tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra.

Calama dictó este martes una providencia en la que atiende la petición formulada por la defensa del también exlíder socialista, que había solicitado aplazar su comparecencia, prevista para el 2 de junio, debido a la extensión del sumario, al que no tuvo acceso hasta ayer, lunes.

En una resolución de la pasada semana, el juez destacaba el presunto «liderazgo» de Zapatero, presidente del Gobierno español de 2004 a 2011, en la supuesta red de tráfico de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente la concesión de un préstamo de 53 millones de euros de dinero público para el rescate de la aerolínea Plus Ultra en 2021, a cambio de beneficios económicos.

EFE