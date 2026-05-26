Este miércoles presentarán proyecto de ley para abrir sector eléctrico al capital privado

CARACAS.- La Asamblea Nacional -AN- trabaja en un proyecto de la nueva Ley Orgánica de Emergencia y Descentralización del Sistema Eléctrico, normativa que busca modernizar el sistema, incorporar energías alternativas, como la solar y la eólica, y permitir que el sector privado participe en la generación y comercialización de electricidad.
Reinaldo Sifuentes, diputado Avanzada Progresista, anunció que este miércoles se introducirá el nuevo proyecto de Ley Orgánica para el Servicio Eléctrico en la Comisión de Administración y Servicios de la AN “y ahí será discutida”.
“Se elaborará un Proyecto de Ley con todos los diputados que integran esa comisión, y luego pasaría a la plenaria para las dos discusiones que tiene todo proyecto de ley hasta convertirse en ley”, detalló en entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio.
“Una primera discusión donde se aprueba la exposición de motivos únicamente, y una segunda discusión donde se aprueba artículo por artículo para su definitiva aprobación”, destacó.
Agregó que este proyecto “va destinado a atender la emergencia eléctrica, que no es un secreto para nadie, que vive el país a escasos 45 minutos de Caracas”.
Destacó que “todo el país, a excepción de la Gran Caracas y La Guaira, sufre del racionamiento eléctrico. Hay que recordar que tenemos una capacidad instalada de más o menos 30.000 megavatios y de esa capacidad instalada funciona menos de la mitad”.
“Más de la mitad de la capacidad instalada está en desuso, no está operativa y el Estado no tiene cómo recuperar en lo inmediato el sistema eléctrico nacional”, destacó.
El parlamentario opositor explicó que “los expertos que hace poco vinieron de General Electric y de Siemens, estiman que serían necesarios entre 30 y 40 mil millones de dólares para recuperar el sistema eléctrico nacional”.
En su opinión, parece inviable que el Estado pueda asumir la recuperación del sistema eléctrico “y es por eso, nosotros desde Avanzada Progresista, estamos presentando este Proyecto de Ley que abre la operación eléctrica a los privados nacionales e internacionales”.
“Estamos convencidos de que es necesaria la inversión privada, no solamente nacional sino internacional, para la recuperación pronta del sistema eléctrico”, remató.
Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio