Este miércoles presentarán proyecto de ley para abrir sector eléctrico al capital privado

CARACAS.- La Asamblea Nacional -AN- trabaja en un proyecto de la nueva Ley Orgánica de Emergencia y Descentralización del Sistema Eléctrico, normativa que busca modernizar el sistema, incorporar energías alternativas, como la solar y la eólica, y permitir que el sector privado participe en la generación y comercialización de electricidad.

Reinaldo Sifuentes, diputado Avanzada Progresista, anunció que este miércoles se introducirá el nuevo proyecto de Ley Orgánica para el Servicio Eléctrico en la Comisión de Administración y Servicios de la AN “y ahí será discutida”.

“Se elaborará un Proyecto de Ley con todos los diputados que integran esa comisión, y luego pasaría a la plenaria para las dos discusiones que tiene todo proyecto de ley hasta convertirse en ley”, detalló en entrevista a Saul Noriega en el espacio A Tiempo de Unión Radio.

“Una primera discusión donde se aprueba la exposición de motivos únicamente, y una segunda discusión donde se aprueba artículo por artículo para su definitiva aprobación”, destacó.