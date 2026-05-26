Así transcurren las votaciones de los comicios presidenciales de Colombia en Venezuela

CARACAS.- Desde este lunes se habilitaron los diferentes consulados colombianos en Venezuela, donde se espera que a lo largo de la semana los ciudadanos neogranadinos residenciados en el territorio nacional se sumen al proceso electoral que definirá al nuevo presidente del país vecino.

En San Cristóbal se ubica la circunscripción más grande del estado Táchira y gran parte de Mérida. Para este segundo día de participación se observa una mayor cantidad de personas asistiendo al centro, según comentó la corresponsal de Unión Radio en la entidad, Yoiris Sosa.

Durante un contacto telefónico en el programa Al Instante, Sosa indicó que el centro estará habilitado hasta el próximo sábado y a partir de allí se dispondrán de otros puntos para los ciudadanos dependiendo de su zona de residencia.

De igual forma, también se encuentra un centro en la zona fronteriza que abarca los cuatro municipios más cercanos al departamento Norte de Santander y se espera que las autoridades trasladen las mesas hacia un punto común para que los ciudadanos ejerzan el sufragio en la jornada del domingo.

Por otra parte, en el estado Zulia, el Consulado de Maracaibo también se encuentra operativo aunque con menor afluencia de personas en estos dos primeros días de actividad.

Madelyn Palmar, corresponsal de Unión Radio en ese estado, detalló que más de 61 mil ciudadanos se encuentran habilitados para votar en la región, siendo la capital zuliana el punto de mayor convocatoria con alrededor de 51 mil. Para el restante se habilitaron otros dos puntos en los municipio Almirante Padilla y Machiques de Perijá.

También se espera un importante flujo de votantes en otros puntos del país, siendo Caracas uno de los puntos centrales.

Unión Radio