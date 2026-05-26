martes, mayo 26, 2026
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Abren investigación a Petro por presunta participación en el proceso electoral colombiano

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BOGOTÁ.- La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia abrió una investigación de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención en política de cara a las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se votará el domingo, según un documento conocido este martes.

La decisión fue tomada tras las «últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales» del mandatario relacionadas con el proceso electoral, señala la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta.

La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del derecho al voto.

Lea también: Este miércoles presentarán Proyecto de Ley ante la AN para abrir sector eléctrico al capital privado

EFE

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