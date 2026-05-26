Prosiguen las labores para reactivar tubería en El Cafetal

CARACAS.- Manuel Tangir, director de Seguridad Ciudadana del municipio Baruta, recordó que entre las urbanizaciones Santa Sofía y San Luis de El Cafetal se registró una rotura del tubo de matriz de 72 pulgadas de Hidrocapital.

“Una fractura de aproximadamente de 2 metros que causó una fuga importante de agua y, como consecuencia, se tuvo que realizar una exploración por parte de Hidroven y reparar esta tubería con soldadura”, precisó.

“Ese trabajo se realizó y, desde anoche, están haciendo la presurización del tubo, dándole presión para ver si la soldadura surtió el efecto necesario para su sellado y aparentemente eso se cumplió. Ahora vamos a ir al proceso de relleno y luego se hará el trabajo de asfalto en la zona”, detalló.

En el programa Dos Más Dos de Unión Radio con Ginette González y Andrés Rojas, precisó que aun continúa interrumpido el tránsito. “Tenemos un canal de contraflujo por la autopista que sube hacia el Centro Comercial Plaza Las Américas y tenemos también una interconexión entre la calle El Morado, la calle Cumaná y luego cae en la calle El Limón, también es un circuito para poder luego empalmarse nuevamente con el Boulevard del Cafetal”.

Llama a tomar tomar vías alternas ante la contingencia en la zona custodiada por la presencia de la Policía Municipal, la Policía del estado Miranda y también de Protección Civil en el lugar para cualquier situación que se pueda presentar.

Puente entre El Rosal y Las Mercedes

En cuanto a la grieta en el puente de conexión entre El Rosal y Las Mercedes, explicó que «es un puente de guerra que está ahí colocado. Se hizo una inspección nocturna con los Bomberos del Distrito Capital y Protección Civil y los especialistas aseguraron que no hay riesgo sobre la estructura”.

“Hay que hacerle un mantenimiento”, enfatizó.

Informó que ayer se presentaron ingenieros del ministerio de Transporte e hicieron una inspección y coincidieron con la misma inspección que hicieron, tanto Bomberos como el equipo de PC municipal, y reiteraron que no hay ningún tipo de riesgo”.

Afirma que se puede transitar sin ningún problema. “No hay ningún tipo de restricción, es decir, que no haya preocupación ni restricción alguna”.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio