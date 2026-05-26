Diputada Varela resalta avances en el proceso de reforma del sistema de justicia

CARACAS.-La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Iris Varela, aseguró que «se están dando pasos» orientados a la «reforma profunda del sistema de justicia» que ha impulsado el Ejecutivo venezolano.

En entrevista concedida al programa Al Instante que transmite Unión Radio, recordó que desde el Parlamento se evalúan casos que no se enmarcan dentro de la Ley de Amnistía, pero «pueden aplicarse también beneficios en cumplimiento de pena».

«También tenemos que estar ojo avizor porque a los que no le sale Ley de Amnistía están excluidos por el texto de la propia ley y esos que están excluidos si algún juez de la República ha otorgado una amnistía a quien no califique, eso podría ser revocado», advirtió.

Varela explicó que se tendría que revisar jurídicamente los casos para descartar que el beneficiado con la Ley de Amnistía no haya sido imputado por alguno de los delitos que no aplican dentro del instrumento.

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Continuidad de gobierno

La parlamentaria del bloque oficialista remarcó la situación que enfrenta Venezuela luego de los sucesos del 3 de enero. «Nos golpearon, pero aquí hay continuidad de gobierno», dijo.

Varela insistió en que «tenemos una situación compleja, pero no por eso ha dejado de funcionar el Estado».

Criticó el »secuestro» del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores y calificó de »espurio» el juicio que se le sigue en una Corte en los Estados Unidos.

La diputada sostuvo que en el país se están «tomando decisiones para garantizar la paz» del pueblo venezolano y que además, se hacen «en un contexto muy delicado» (…) el mayor bien que se debe proteger es la vida y la paz del pueblo venezolano».

Unión Radio