Rescatistas de Táchira están preparados para prestar apoyo en Colombia

CARACAS.- Luego de los anuncios de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, donde ofreció el envío de equipo de rescate venezolano hacia Colombia luego del terremoto de 7,4 que azotó varios departamentos en dicha nación, el equipo de Protección Civil de Táchira indicó que están preparados y a la espera de la autorización del Ejecutivo.

El director de Protección Civil de dicha entidad, Yesnardo Canal, señaló que el grupo de tarea Simón Bolívar constituye el equipo internacional capacitado para apoyar en este tipo de eventos, sin embargo, hasta que la Presidencia de la República y la Cancillería no autoricen el ingreso, no se procede al traslado de los funcionarios.

«Aún ellos tienen la capacidad para poder atender de acuerdo a su contingencia o grupo de rescatistas», dijo Canal, para referirse a la capacidad de gestión del país vecino.

Al consultarle sobre la cantidad de topos tachirenses disponibles, resaltó que «estaríamos hablando entre 20 y 25 funcionarios de Protección Civil Táchira». Asimismo, destacó que se rigen bajo el protocolo del INSARAG (Grupo Asesor Internacional de Operaciones de Búsqueda y Rescate), que consiste en la búsqueda y rescate de estructuras colapsadas, evaluación de daños y análisis de necesidades, logísticas para no depender del país afectado y la evaluación de estructuras.

Unión Radio