El Salvador enviará a Colombia 100 toneladas de insumos de ayuda humanitaria

SAN SALVADOR.- El Salvador enviará dos aviones con un total 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia, donde al menos 181 personas murieron a causa del terremoto de magnitud 7,4 del lunes, anunció este martes el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Un primer avión saldrá este mismo martes en la noche y el segundo lo hará el miércoles, precisó el mandatario en un mensaje en X.

Bukele señaló que «el Gobierno de Colombia ha solicitado ayuda humanitaria únicamente en forma de insumos para atender a las familias afectadas por el terremoto», y ya que, según se ha informado a El Salvador, los equipos colombianos «de rescate, médicos y demás cuerpos de emergencia se encuentran desplegados y atendiendo la situación, por lo que, en este momento, no requieren apoyo de personal».

Por ello, apuntó el mandatario, se decidió «enviar dos aviones de carga con 100 toneladas de ayuda humanitaria, preparada de acuerdo con las necesidades» informadas por las autoridades colombianas.

«Seguiremos atentos a la evolución de la emergencia y, si nuestros hermanos colombianos necesitan cualquier otro tipo de apoyo, estaremos listos para brindarlo. Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano. Que Dios bendiga y proteja a Colombia», añadió.

La cifra de muertes a causa del potente terremoto ascendió a 181, según informó este martes el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, un balance que contrasta con el de al menos 240 fallecidos contabilizados por las autoridades de los departamentos más afectados.

EFE