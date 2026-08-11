Cruz Roja de Venezuela y Colombia canalizan apoyo para búsqueda de personas tras terremotos

CARACAS.- El restablecimiento de contacto de familiares luego de los recientes eventos sísmicos, representa una de las prioridades de la Cruz Roja Venezolana y Colombiana, por ello se han activado canales de comunicación para facilitar la búsqueda de colombianos que viven en Venezuela y de venezolanos que están buscando familiares que actualmente residen en Colombia.
William Pulido, delegado de la Cruz Roja Colombiana en Venezuela, expresó que la institución cuenta con la línea de emergencia: 0422-799.48.80, y la sede principal en Caracas, ubicada en la Avenida Andrés Bello, donde los voluntarios recibirán información de la persona desaparecida e indicarán los requisitos y mecanismos para la búsqueda, y que posteriormente, desde la sede en Colombia, se pueda dar respuesta oportuna.
Asimismo, destacó que la red humanitaria colombiana que prestó apoyo logístico y en equipos como vehículos de soporte, tras el terremoto del pasado 24 de junio, permanecerá en el país unos días más.
«Como Cruz Roja Colombiana trabajamos fuertemente en estos procesos, pero la verdad es que admiramos a la Cruz Roja Venezolana por toda la respuesta que le han dado a esta situación del sismo que se presentó», expresó.
Unión Radio