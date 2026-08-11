Cruz Roja de Venezuela y Colombia canalizan apoyo para búsqueda de personas tras terremotos

CARACAS.- El restablecimiento de contacto de familiares luego de los recientes eventos sísmicos, representa una de las prioridades de la Cruz Roja Venezolana y Colombiana, por ello se han activado canales de comunicación para facilitar la búsqueda de colombianos que viven en Venezuela y de venezolanos que están buscando familiares que actualmente residen en Colombia.

William Pulido, delegado de la Cruz Roja Colombiana en Venezuela, expresó que la institución cuenta con la línea de emergencia: 0422-799.48.80 , y la sede principal en Caracas, ubicada en la Avenida Andrés Bello, donde los voluntarios recibirán información de la persona desaparecida e indicarán los requisitos y mecanismos para la búsqueda, y que posteriormente, desde la sede en Colombia, se pueda dar respuesta oportuna.

Asimismo, destacó que la red humanitaria colombiana que prestó apoyo logístico y en equipos como vehículos de soporte, tras el terremoto del pasado 24 de junio , permanecerá en el país unos días más.

«Como Cruz Roja Colombiana trabajamos fuertemente en estos procesos, pero la verdad es que admiramos a la Cruz Roja Venezolana por toda la respuesta que le han dado a esta situación del sismo que se presentó», expresó.

Unión Radio