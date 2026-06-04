Reprogramarán elecciones estudiantiles y profesorales de la UCV

CARACAS.- La Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela (UCV) emitió un comunicado en el que informa que las elecciones estudiantiles y profesorales de esa casa de estudios serán reprogramadas y que la medida busca dar cumplimiento a una decisión del Consejo Universitario.

Los comicios para el período 2026-2027 estaban previstos para el 26 de junio. De acuerdo al comunicado, la comisión electoral de la UCV debe atender la decisión del Consejo Universitario, ratificada el 2 de junio, en la que se aclara la condición electoral de los auxiliares docentes y de investigación, que son bachilleres.

En este sentido, la comisión migrará los datos de los auxiliares que se ubicaban en el registro de personal docente al registro estudiantil; por ello se hará una reprogramación parcial del cronograma electoral, afectando el día fijado para las elecciones.

Según el texto, la comisión someterá a consideración del Consejo Universitario el nuevo cronograma y solicitará la tramitación urgente y la aprobación de una nueva fecha para los comicios.

Se abrirá un período especial de inscripción para las personas afectadas con la medida.

La comisión electoral de la UCV termina el documento instando al Consejo Universitario a promover la modificación del reglamento transitorio para resolver situaciones que puedan producir ambigüedad en las interpretaciones y respeten los derechos políticos y académicos de la comunidad universitaria.

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