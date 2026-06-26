Apple realizará donación para apoyar a las víctimas en Venezuela

CARACAS.- La empresa multinacional de tecnología, Apple Inc, realizará un donativo para apoyar a los cuerpos de rescate que se encuentran en Venezuela para apoyar a las víctimas de los terremotos, según lo dio a conocer el director ejecutivo de la marca, Tim Cook.

En su cuenta de X, Cook lamentó la catástrofe y agradeció a todos los organismos y voluntarios que sumaron al rescate de los afectados.

«Todos los afectados por el catastrófico terremoto en Venezuela están en nuestros pensamientos y agradecemos a los socorristas por ayudar a todos los que están en peligro. Apple donará a los esfuerzos de socorro sobre el terreno», señala el mensaje.

Los dos terremotos ocurridos el pasado miércoles ya suman un total de 589 fallecidos y casi 3000 heridos, según el último balance informado por el gobierno venezolano.

Unión Radio