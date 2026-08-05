Habilitan paso por el puente internacional Francisco De Paula Santander en Ureña

CARACAS.- Este miércoles las autoridades habilitaron el paso por el puente Internacional Francisco de Paula Santander en Ureña, estado Táchira, uno de los cuatro puentes que conectan al país con el territorio colombiano.

El alcalde del municipio fronterizo Pedro María Ureña, Jhon Carillo, indicó que el paso quedó abierto para vehículos y transporte de carga liviana y reiteró que en dicha estructura al menos unas 16 mil personas transitan diariamente.

«Primera etapa incluye carga liviana, vehículos, así también como el transporte colectivo», señaló el mandatario

El horario para el uso del puente será el habitual, comprendido de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche y con esto ya vuelven a estar abiertos los cuatro puentes internacionales que comunican a Venezuela con Colombia por el estado Táchira.

Unión Radio