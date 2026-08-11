Exportadores en Falcón se mantienen positivas sobre reanudación de relaciones comerciales con Aruba

CARACAS.- En el estado Falcón, el sector exportador mantiene expectativas positivas ante la reanudación de relaciones comerciales entre Venezuela y Aruba.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de la Vela de Coro, Juan Gotopo, señaló que la isla caribeña estudia la posibilidad de permitir la entrada de embarcaciones venezolanas a su territorio, lo que ayudará en gran medida a la actividad económica de diferentes sectores de la zona.

«Obviamente esto viene a aumentar la oferta de productos venezolanos, sobre todo la parte agrícola, en la isla de Aruba», señaló el representante gremial.

Gotopo también destacó que esto permitirá que se fomente el turismo en la entidad con la llegada de visitantes provenientes del territorio perteneciente al Reino de los Países Bajos.

Unión Radio