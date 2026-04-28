Reino Unido se compromete a imponer restricciones al acceso de menores a redes sociales

LONDRES.- El Gobierno británico ha confirmado su compromiso de imponer restricciones de acceso a las redes sociales para los menores de 16 años en el Reino Unido, ante la preocupación por el largo tiempo que pasan los niños y los adolescentes en línea.

La secretaria de Estado de Educación, Olivia Bailey, ha comunicado al Parlamento la decisión del Ejecutivo a raíz del desacuerdo entre la Cámara de los Comunes (baja) y la de los Lores (alta, no electa) sobre el llamado Proyecto de Ley de Bienestar Infantil y Escuelas, actualmente en trámite parlamentario y que los lores quieren que prohíba ese acceso.

Así, los pares han aprobado una enmienda a favor de una prohibición estricta para los menores de 16 años, en desacuerdo con la posición del Ejecutivo, que prefiere esperar al resultado de una consulta pública sobre este asunto -que se espera para este verano-, antes de decidir si aplica una medida similar a la de Australia, que impide a los menores de esa edad acceder a las redes.

Ante este desacuerdo parlamentario, el Gobierno laborista comunicó anoche su compromiso con algún tipo de restricción a fin de permitir que el proyecto de ley pueda salir adelante y pueda ser ratificado este año.

La ministra británica de Educación, Bridget Phillipson, dijo hoy a Times Radio que, «como a todos, me preocupa a qué están expuestos los jóvenes en internet».

«Me preocupa la cantidad de tiempo que pasan los jóvenes conectados. Me preocupan algunas de las funciones adictivas y cómo enganchan a los jóvenes y los mantienen conectados. Así que actuaremos al respecto. Por supuesto que actuaremos al respecto», aseguró.

Con esta decisión, cuyos detalles se concretarán más adelante, el Reino Unido podría alinearse con iniciativas similares en países como Australia, España y Francia.

La portavoz de Educación del Partido Conservador (en la oposición), Laura Trott, describió las últimas propuestas del Gobierno en la Cámara de los Comunes como un «enorme paso adelante para la seguridad de los niños».

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EFE