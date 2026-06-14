Empresarios de Margarita buscan asesoría de Grecia para enfrentar falta de agua potable

PORLAMAR.- El sector empresarial del estado Nueva Esparta, manifestó su disposición de establecer alianzas estratégicas internacionales y nacionales para aportar soluciones técnicas viables ante la escasez de agua potable en la isla de Margarita.

En la búsqueda de soluciones, los empresarios afiliados a Fedecámaras-Nueva Esparta iniciaron la búsqueda de asesoría con el Gobierno de Grecia para conseguir alternativas.

El presidente de la cúpula empresarial de la región insular, Gabriel Briceño, adelantó detalles.

“Hemos tenido conversaciones con algunos miembros del cuerpo diplomático establecido, entre ellos el gobierno de Grecia, lo hemos anunciado. Hay un conocimiento importante en el tema de que hay estabilizadoras, aunque sabemos que esta no es la solución total a la problemática, nos va a permitir sin duda alguna paliar el gran déficit que tenemos con el tema del servicio del agua”, señaló.

Insistió en el interés del sector empresarial por sumarse a la privatización de los servicios como electricidad y agua en busca de concretar soluciones definitivas a las fallas que ambos suministros presentan.

SPLL/Unión Radio