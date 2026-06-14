Panamá reactiva cárcel insular tras la inédita fuga de 195 presos y se desata una polémica

C IUDAD DE PANAMÁ.- El Gobierno de Panamá reactivó un centro penitenciario situado en la Isla Coiba (Pacífico), desalojado hace más de 30 años, con el traslado allí de 29 reos de alta peligrosidad, una medida que ha generado polémica y que tiene lugar tras la histórica fuga de 195 reclusos de una cárcel cercana a la capital.

Los 29 reos proceden de distintos centros penitenciarios y fueron trasladados de manera escalonada al ubicado en la estación del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en la Isla Coiba, dijo un comunicado difundido este domingo por la Presidencia panameña.

Esta instalación «cuenta con fuerzas altamente capacitadas en el combate al narcotráfico y con equipamiento de última generación para neutralizar cualquier actividad ilícita», indicó el Gobierno.

El traslado a la cárcel de Isla Coiba se suscribe a «un plan de acción para extremar el control a los cabecillas de estructuras criminales, reduciendo su capacidad de incidencia y articulación delictiva», añadió.

EFE