Empresas y productores de Lara aumentan niveles de exportación de rubros agrícolas

CARACAS.- El presidente de la Empresa de Comercio Exterior de Lara, Juan Carlos Romero, reportó un aumento en la exportación de diversos rubros agrícolas desde la entidad.

El café figura como el producto que más exportación genera, con mayor cantidad a Estados Unidos y países europeos.

«Hay un porcentaje grande que se fue desde principios de año, alrededor de un 60 % hacia EEUU y el otro 40 % está distribuido a destinos como Rusia, República Checa, España, Italia, Cuba y estamos ahorita trabajando en otros rubros igualmente importantes», aclaró Romero.

Se tiene previsto que productores concreten la venta internacional de productos como pulpa de fruta.

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