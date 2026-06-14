Ejecutan trabajos de infraestrucura en las instalaciones del Cine Rialto en Barquisimeto

BARQUISIMETO — El alcalde del municipio Iribarren, Yanys Agüero, anunció la ejecución en trabajos de infraestructura en las instalaciones del Cine Rialto, una emblemática edificación de estilo Art Déco y declarada Bien de Interés Cultural de la Nación en 2005.

El mandatario local informó que la municipalidad constituyó y desplegó de inmediato un equipo de inspección técnica en el sitio para constatar la legalidad de la obra.

Agüero aclaró a los ciudadanos que los trabajos responden formalmente a un proyecto avalado por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) bajo la denominación de «Revitalización de Edificio del Antiguo Cine Rialto». Sin embargo, enfatizó que dicho permiso cuenta con restricciones legales sumamente estrictas que los propietarios privados deben cumplir obligatoriamente entre las que destaca la preservación de fachada y memoria histórica.

De acuerdo con la ordenanza dictada por el ente rector patrimonial, el proyecto contempla un conjunto de condiciones innegociables para resguardar el valor arquitectónico del inmueble.

El alcalde resaltó que las labores en el espacio interior están limitadas a la construcción de una cafetería temática. Esta incluirá, de manera obligatoria, una galería histórica destinada a resguardar, exhibir y honrar la memoria del edificio del Rialto para las futuras generaciones dejando claro que está prohibido el cambio de uso ante los fuertes rumores y denuncias comunitarias que señalaban la presunta conversión del antiguo cine en un estacionamiento comercial.

Con nota de prensa