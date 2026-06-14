Basílica menor Inmaculada Concepción de Mérida será restaurada

CARACAS.- Un equipo multidisciplinario de más de 40 especialistas ejecuta las obras de restauración integral de la infraestructura y los bienes muebles de la Basílica Menor Inmaculada Concepción, Catedral de Mérida.

Los trabajos se llevan a cabo bajo estrictos criterios internacionales y mediante el proyecto titulado «Restauración integral de la Catedral de Mérida», una obra de gran envergadura que busca rescatar el patrimonio histórico y religioso de la entidad.

La asesora de patrimonio, Delia Bottaro, aseguró que se está implementando un riguroso método en el templo.

«En el proyecto estamos llevando un registro fotográfico, toda la planimetría y el diagnóstico de los deterioros que tiene cada uno de los frentes en los que se dividió el trabajo, para finalmente establecer el protocolo de intervención», expresó.

Por su parte, el profesor de arte de la Universidad de Los Andes, Carmelo Bastidas, destacó que se trata de un proyecto ambicioso en el que cada pieza juega un rol fundamental para preservar los símbolos de fe e identidad merideña.

«Es un proceso lento para llegar a concluir una restauración de este tipo. Se realiza con limpieza mecánica, limpieza en seco y limpieza química; es una labor bien grande», explicó.

El proceso incluye la atención de la valiosa colección del templo, que ronda las 40 imágenes sagradas, así como de sus imponentes vitrales. Al respecto, la vitralista Rocío Mora indicó que estas piezas fueron instaladas hace más de 70 años y que la intervención actual es la más profunda que han recibido.

«Es un orgullo muy grande poder dar lo mejor del taller en la catedral, ya que queremos que se mantenga como un pilar del patrimonio cultural», afirmó.

Asimismo, Kevin Borilloni, encargado de la restauración de los murales, resaltó el valor artístico del templo al compararlo con el Vaticano.

«Es la catedral que más se asemeja a la Capilla Sixtina, puesto que es la única que cuenta con tal cantidad de murales y con esa calidad artística».

Con este proceso de renovación profunda, se busca garantizar que la Basílica Menor Inmaculada Concepción, joya arquitectónica y espiritual de Venezuela, se mantenga intacta para la apreciación, devoción y disfrute de las generaciones futuras.

Unión Radio