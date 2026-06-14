Autoridades de Falcón esperan menos lluvias por el fenómeno de El Niño

CARACAS.- El director de Protección Civil en Falcón, Yoe Cabos, aseguró que el estado entrará en un período de sequía en los próximos días debido al fenómeno climático El Niño.

«Los análisis demuestran que ya salimos del periodo de transición ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) al fenómeno de El Niño a partir del mes de julio aproximadamente hasta el mes de noviembre entramos en lo que sería denominado el fenómeno de El Niño», puntualizó Cabos.

Asimismo, expresó que la entidad entrará en una etapa de sequía y pocas lluvias. No obstante, no se descarta que haya precipitaciones durante el periodo.

Unión Radio