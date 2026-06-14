Patologías prostáticas representan tercera causa de morbilidad masculina en Aragua

CARACAS.- La Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua instó a la población masculina a acudir a las jornadas de despistaje precoz, ante el incremento de casos de hiperplasia prostática y otras patologías asociadas en la región.

El director médico de la institución, el doctor Luis Ramos, informó que estas acciones se ejecutan en concordancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para frenar la incidencia del cáncer de próstata.

El especialista médico detalló que la hiperplasia prostática, o patología benigna de próstata, se ha convertido en una de las principales causas de morbilidad en la entidad aragüeña. Ramos advirtió que los datos epidemiológicos recientes reflejan un crecimiento sostenido de esta condición en la población local, lo que obliga a reforzar los programas de prevención y control.

Ante este panorama, la institución mantiene una convocatoria permanente para que los hombres asistan a las consultas de diagnóstico temprano y reciban el tratamiento oportuno, evitando así complicaciones médicas severas a largo plazo.

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