Realizarán trabajos de rehabilitación en la Autopista Valle-Coche durante dos meses

CARACAS.- El Ministerio de Transporte informó que durante los meses de mayo y junio se realizarán trabajos de rehabilitación de la Autopista Valle-Coche.

Las labores serán ejecutadas en un horario comprendido entre las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de la madrugada.

El tramo de las obras va desde los estadios ubicados en Plaza Venezuela hasta el kilómetro 0 de la Autopista Regional del Centro, iniciando las labores sentido hacia Maracay.

El ministerio hizo un llamado a los usuarios que transiten por la zona a tomar sus previsiones al momento que se efectúen los trabajos.

Por su parte, la ministra de Transporte, Jacqueline Faría, anunció el suministro de 2.000 toneladas de asfalto para la reparación vial de la carretera Petare-Guarenas. Además de «firmar un convenio» para entregarle 15.000 toneladas más a la gobernación de Miranda.

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