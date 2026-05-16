Gobierno de Bolivia inicia operativo para levantar bloqueos

LA PAZ.- La Policía y el Ejército de Bolivia se enfrentaron este sábado con manifestantes que bloqueaban las carreteras con acceso hacia La Paz. Los manifestantes impiden el abastecimiento de alimentos y medicamentos en protesta contra el gobierno.

Unos 3.500 uniformados intentaron dispersar a los manifestantes con gases lacrimógenos. La policía informó que detuvo a unas 24 personas.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente, el centroderechista Rodrigo Paz.

El operativo es «un esfuerzo específico (…) para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar» para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos, dijo en conferencia de prensa José Luis Gálvez, vocero de la oficina presidencial.

Unión Radio