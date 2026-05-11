Qatar Airways anuncia vuelos hacia Venezuela a partir de julio

CARACAS.- La aerolínea Qatar Airways confirmó dos nuevas rutas de vuelos hacia América con dos frecuencias por semanas a las ciudades de Caracas, Venezuela y Bogotá, Colombia.

Los viajes comenzarán a partir del 11 de julio de 2026.

«Este servicio representa un hito importante para la aerolínea, ya que Qatar Airways se convierte en la primera aerolínea del Golfo en operar vuelos a Venezuela y la primera en operar vuelos desde Oriente Medio a Caracas y Bogotá», describió la aerolínea en su sitio web.

Los vuelos se realizarán desde y/o hasta el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha, Catar.

Las frecuencias pautadas son:

Doha (DOH) a Bogotá (BOG) – Vuelo QR783: Salida 07:30; Llegada 16:05

Bogotá (BOG) a Caracas (CCS) – Vuelo QR783: Salida 17:35; Llegada 20:40

Caracas (CCS) a Doha (DOH) – Vuelo QR783: Salida 22:40; Llegada 19:55 +1

Carlos Padilla/Unión Radio