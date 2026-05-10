Productores en Trujillo desarrollan estrategias para la exportación de banano

CARACAS.- Empresas mixtas en el estado Trujillo desarrollan estrategias de producción de bananos en el municipio La Ceiba, con el objetivo de alcanzar estándares internacionales.

El productor del lugar, Juan Vera, expresó que la región cuanta con una buena capacidad agroexportadora que se encuentra en fase de desarrollo.

«Las cualidades agroproductivas son de primera calidad, tenemos unas condiciones climáticas y de suelo muy buenas», subrayó Vera.

Por su parte, el también productor del área, Arturo Briceño, mencionó que la composición mineral del suelo permite cumplir con los requisitos de los mercados internacionales. «Nos ayuda a llegar a cumplir con estos estándares de la calidad de producto que tenemos aquí».

Por cada año, el municipio registra alrededor de 60 toneladas de banano por hectárea, siendo relevante para llegar a países como Bélgica y Turquía.

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